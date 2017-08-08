Londonблог: почему британцы рассказывают детям о воре Робин Гуде?

"Воровать у богатых, чтобы отдать бедным." Такова пословица Робин Гуда - легендарного лесного разбойника.

Персонаж древних английских сказаний по-прежнему пользуется популярностью, и в Шервудском лесу, где он якобы поджидал богачей, ежегодно проходит фестиваль в его честь.

Но не вредят ли детям подобные рассказы о "хорошей" стороне воровства?

Видеоблогер Русской службы Би-би-си Бен Тавенер отправился в Шервудский лес на фестиваль Робин Гуда, чтобы узнать у ноттингемцев, зачем они рассказывают детям об известном воре-благодетеле.

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