Воровать у богатых и отдать бедным? Почему британцы рассказывают детям о Родин Гуде?
Media playback is unsupported on your device

#Londonблог: почему британцы рассказывают детям о воре Робин Гуде?

  • 8 августа 2017

"Воровать у богатых, чтобы отдать бедным." Такова пословица Робин Гуда - легендарного лесного разбойника.

Персонаж древних английских сказаний по-прежнему пользуется популярностью, и в Шервудском лесу, где он якобы поджидал богачей, ежегодно проходит фестиваль в его честь.

Но не вредят ли детям подобные рассказы о "хорошей" стороне воровства?

Видеоблогер Русской службы Би-би-си Бен Тавенер отправился в Шервудский лес на фестиваль Робин Гуда, чтобы узнать у ноттингемцев, зачем они рассказывают детям об известном воре-благодетеле.

Предыдущие выпуски проекта #Londonблог можно найти по этой ссылке.

Похожие темы