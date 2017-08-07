ТВ-новости: у ядерной программы КНДР не осталось союзников

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 7 августа:
- Лидеры стран-членов АСЕАН осудили ядерную и ракетную программы Пхеньяна, а Япония проводит учения по гражданской обороне.
- Выкуп из плена. Как мужчины-езиды пытаются вызволить из рабства похищенных боевиками женщин.
- Турция стала чемпионом по числу кесаревых сечений - больше половины детей рождаются под ножом хирурга.
- 70 лет назад Британская Индия была разделена на два государства. Раздел обернулся кровавой трагедией.