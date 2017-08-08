Бабушка из Сингапура играет настоящий рок

Говорят, что возраст - не главное. И Мэри Хо из Сингапура - живое тому подтверждение.

В этом году Мэри исполнится 81 год, но это не мешает ей выступать перед тысячами зрителей. На этот раз она сыграет рок на параде в День независимости Сингапура.

Мэри Хо решила научиться играть на гитаре в 60 лет - тогда она купила свой первый акустический инструмент. Спустя пять лет Мэри начала играть уже на электрогитаре.

По ее словам, ей было невероятно сложно, ведь она не знала нот и не умела читать табулатуры. Тем не менее, она продолжала усердно тренироваться и достигла уровня настоящего профи.

"Когда я играю на гитаре, я делаю это для самой себя. Я чувствую себя такой расслабленной, красивой и счастливой!" - рассказывает Мэри.