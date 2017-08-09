"Огонь и ярость": как обострилась риторика в противостоянии США и КНДР

Пхеньян изучает возможность ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам. Заявление северокорейских военных прозвучало через пару часов после того, как Дональд Трамп пообещал обрушить на КНДР "огонь и ярость" США, если Северная Корея не прекратит угрожать Америке.

Риторика обострилась на фоне публикации Washington Post.

Издание узнало от своих источников в американской разведке о том, что КНДР научилась производить ядерные боеголовки, подходящие для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.