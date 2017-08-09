США против КНДР: как обострилась риторика в противостоянии стран
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"Огонь и ярость": как обострилась риторика в противостоянии США и КНДР

  • 9 августа 2017

Пхеньян изучает возможность ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам. Заявление северокорейских военных прозвучало через пару часов после того, как Дональд Трамп пообещал обрушить на КНДР "огонь и ярость" США, если Северная Корея не прекратит угрожать Америке.

Риторика обострилась на фоне публикации Washington Post.

Издание узнало от своих источников в американской разведке о том, что КНДР научилась производить ядерные боеголовки, подходящие для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

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