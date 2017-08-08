ТВ-новости: чем обернулась для Грузии война 2008 года

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 8 августа:
- Суд в Москве приостановил высылку из России журналиста "Новой газеты" Али Феруза, но до окончательного решения еще далеко.
- После российско-грузинского конфликта прошло девять лет. Грузия и почти все страны мира не признают новых границ, но многочисленные договоры и резолюции ничего не меняют.
- Программа по предотвращению радикализации исламской молодежи в Британии вызывает большие споры. Одни считают, что она несправедлива по отношению к молодым мусульманам, другие - что она доказала свою действенность.
- И - как в Ноттингеме вспоминают Робин Гуда. В роли лесного брата решил попробовать себя наш видеоблогер Бен Тавенер.