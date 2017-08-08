Журналист Али Феруз: "В Узбекистане меня ждет смерть"

Во вторник, 8 августа, Басманный районный суд Москвы приостановил процесс депортации журналиста "Новой газеты" Али Феруза из России в Узбекистан. Это произошло после того, как 4 августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) экстренно запретил выдворять Феруза.

Теперь журналист будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан. Его не смогут выдворить из России до тех пор, пока ЕСПЧ не вынесет окончательного решения по делу.

Ранее Али Феруза обвинили в нарушении миграционного законодательства. 1 августа его задержала полиция, а затем доставила в суд. Согласно решению суда, журналиста должны были выдворить в Узбекистан в ближайшее время.

Сам Али Феруз не намерен возвращаться на родину. "Меня там [в Узбекистане] ждет медленная мучительная смерть. Меня там убьют", - рассказал Али корреспонденту Би-би-си.

Адвокат журналиста Даниил Хаймович уверен: высылка может быть опасной для Феруза, так как в Узбекистане его уже похищали спецслужбы, а также подвергали пыткам и принуждали к сотрудничеству и слежке.

Кроме того, Али Феруз - открытый гей, что на родине создавало для него прямую угрозу уголовного преследования.

Правозащитники из международной организации Human Rights Watch призывают не допустить депортации Али Феруза.

"У нас практически нет сомнений в том, что в случае принудительного возвращения ему угрожает смертельная опасность," - заявила Рейчел Денвер, замдиректора HRW по Европе и Центральной Азии.

Несмотря на это, Россия по-прежнему отказывается предоставить Али Ферузу статус беженца. Но журналист настроен позитивно.

"Я рад, что меня не высылают в Узбекистан. Это уже маленькая победа", - говорит он,