Пять морских обитателей, которые могут вас убить

Подросток из Австралии Сэм Канизей просто решил остудить ноги в морской воде на пляже недалеко от Мельбурна. Выйдя из воды, он обнаружил, что его ноги кровоточат.

"Сначала я подумал, что на моих ногах песок, так что я просто отряхнул его. Я прошел по пляжу буквально 20 метров, опустил голову и увидел, что у меня все ноги в крови", - рассказал позже Сэм.

Подростка доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. Позже отец Сэма Джарред Канизей вернулся на пляж и обнаружил в воде множество крошечных "жуков". Оказалось, что "жуки" очень любят красное мясо.

Биологи быстро выяснили, что подростка атаковали морские блохи. Это мелкие морские рачки, которые в основном питаются падалью и очень редко нападают на людей.

Русская служба Би-би-си нашла еще нескольких обитателей моря, которых стоит опасаться в отпуске.