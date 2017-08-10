Дело журналиста Соколова: что происходило в суде?

В четверг, 10 августа, Тверской районный суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима журналиста РБК Александра Соколова.

Соколова обвинили в организации деятельности экстремистской организации.

Он и его соратники входят в инициативную группу за проведение референдума "За ответственную власть". Суд решил, что группа продолжает деятельность организации "Армия воли народа", которая была запрещена в России в 2010 году.

Сам журналист утверждает, что уголовное дело и приговор на самом деле связан с его публикациями. Соколова арестовали через три недели после того, как на сайте РБК вышло его расследование о коррупции про строительстве космодрома "Восточный".

Кроме Соколова по делу проходят еще три человека - бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, а также их единомышленники Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. Все трое также были признаны виновными. Мухина приговорили к четырем годам условно. Парфенова и Барабаша - к четырем годам реального срока с ограничением свободы на один год. Кирилла Барабаша также лишили воинского звания.

К зданию суда пришли более 100 человек. Среди них были коллеги Александра Соколова, его соратники и люди, которые просто пришли поддержать осужденных. В том числе они спели революционную песню "Варшавянка".

Жена Соколова Дарья рассказала Русской службе Би-би-си, что защита будет подавать апелляцию.

С учетом содержания под стражей до решения суда Александр Соколов должен выйти на свободу в конце 2019 года.