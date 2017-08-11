"Танцующий миллионер" из Италии влез в долги

50-летний Джанлука Вакки известен своими танцами и роскошной жизнью. В своем "Инстаграме" он хвастается дорогими домами, машинами и яхтами перед 11 миллионами подписчиков.

Но вскоре все может круто измениться. Оказывается, "танцующий миллионер" задолжал 10,5 миллионов евро.

10 августа итальянский банк BPM наложил арест на имущество Вакки. Миллионер уже лишился нескольких вилл, яхты и доли в гольф-клубе. Они обеспечивали десятимиллионный кредит, который Вакка взял в 2008 году.

Итальянские пользователи соцсетей отнеслись к долгам Джанлуки с иронией. Например, они предлагают заплатить ему за уборку дома или приглашают на миланскую площадь Дуомо, чтобы помочь ему найти работу.

Тем не менее, сам Джанлука Вакки настроен оптимистично. В одном из интервью он заявил, что это "всего лишь маленький долг".