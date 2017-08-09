"Солнечный путь": батареи вместо асфальта?

Смогут ли "солнечные дороги" будущего генерировать электроэнергию?

Во Франции покрыли километр дороги фотоэлектрическими панелями. Это сделано в рамках государственной инициативы по развитию новых источников возобновляемой энергии.

Предполагается, что даже самые занятые дороги освещены солнцем 70-90% светового дня.

Но стоимость таких специальных "машиноустойчивых" панелей, покрытых стеклянной крошкой и резиной, в четыре-шесть раз выше, чем стоимость обычных солнечных панелей.

Журналисты телепередачи Би-би-си Click посмотрели на этот "солнечный путь" поближе.