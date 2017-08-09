ТВ-новости: противостояние на Корейском полуострове

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 9 августа:
- Опасный рост напряженности на Корейском полуострове. На какие меры могут решиться США и Пхеньян, если ситуация не будет разрешена?
- Полиция Франции арестовала подозреваемого, врезавшегося на автомобиле в группу солдат. Прокуратура считает, что это был теракт.
- Некоторые американцы, недовольные Дональдом Трампом, решают уехать в Канаду. Им там многое нравится.
- И - почему раздел Индии и Пакистана был поручен человеку, который никогда в этой колонии не бывал? Считалось, что он будет объективен, но к чему привело его полное незнание ситуации в бывшей колонии?