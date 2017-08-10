Как в Дубае и Нидерландах делают плавающие дома

У берегов Дубая находится архипелаг искусственных островов в виде карты мира. Около одного из них - "Санкт-Петербурга" - будут расположены плавающие дома с подводными спальнями и ванными комнатами.

Также в Дубае скоро появятся еще несколько новых проектов плавающих домов.

Некоторые из этих вилл проектируются в Нидерландах - стране, для которой такой тип недвижимости не роскошь, а необходимость. Из-за повышающегося уровня мирового океана и нехватки земли под строительство в Голландии появляются целые кварталы плавучих зданий.