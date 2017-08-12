Восстание против каблуков: борьба с туфлями на шпильке

Туфли на высоком каблуке идеально дополняют любой наряд, но также могут стать причиной боли в ногах или привести к травме. Можно отказаться носить каблуки, если этого требует работодатель?

Дискуссия о том, что требование носить обувь на высоком каблуке на работе - это дискриминация, началась с Николы Торп.

Девушку, устроившуюся портье в Лондоне, выгнали из офиса, удержав зарплату за отказ сменить обувь на плоской подошве на шпильки.

Ее подержали многие другие женщины, столкнувшиеся с подобной ситуацией.

Британское правительство считает, что работодатель в праве принуждать сотрудников соблюдать дресс-код.

Однако в канадской провинции Британская Колумбия в апреле на законодательном уровне отменили требование носить каблуки как часть рабочего дресс-кода.