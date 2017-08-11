ТВ-новости: "роковые яйца" в ЕС

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 11 августа:
- Северная Корея и США: дипломатическое решение конфликта или сползание к войне? Пентагон предпочитает дипломатию, а президент - угрозы.
- Яичный скандал в европе: как инсектицид попал в яйца, и что теперь делать с пострадавшими продуктами?
- Мексиканская полиция ведет настоящую войну с наркокартелями на границе с США. Можно ли обуздать нелегальный бизнес с ежегодным оборотом 65 миллиардов долларов?
- Приют тишины в телефонной будке. На самом деле, это не такой бред, как кажется на первый взгляд...