ТВ-новости: роковые яйца в ЕС
Media playback is unsupported on your device

ТВ-новости: "роковые яйца" в ЕС

  • 11 августа 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 11 августа:

  • Северная Корея и США: дипломатическое решение конфликта или сползание к войне? Пентагон предпочитает дипломатию, а президент - угрозы.
  • Яичный скандал в европе: как инсектицид попал в яйца, и что теперь делать с пострадавшими продуктами?
  • Мексиканская полиция ведет настоящую войну с наркокартелями на границе с США. Можно ли обуздать нелегальный бизнес с ежегодным оборотом 65 миллиардов долларов?
  • Приют тишины в телефонной будке. На самом деле, это не такой бред, как кажется на первый взгляд...

Похожие темы