Как Айвазовский стал женщиной и перебрался в Англию

200-летие Ивана Айвазовского в Британии прошло незамеченным - великий маринист здесь малоизвестен.

Однако небольшой, практически домашний театр в приморском (каком же еще!) городе Сент-Леонардс-он-Си отметил юбилей специальным спектаклем - "Дом человека, который рисовал море".

Спектакль очень необычный - кроме того, что весь он вмещается в небольшом доме, главную роль в нем - Ивана Айвазовского играет женщина.

Для знакомства со спектаклем в Сент-Леонардc-он-Cи отправился наш обозреватель по вопросам культуры Александр Кан.