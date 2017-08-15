"Не зовите меня кошатницей": как волонтер помогает кошкам Иерусалима

Старый город Иерусалима - не только святая святых для иудеев, мусульман и христиан. Но и дом для сотен или даже тысяч бродячих кошек.

Следить за их популяцией помогают волонтеры, которые ловят кошек и отвозят их на стерилизацию. Това Сауль - одна из самых активных помощников.

За несколько лет она помогла стерилизовать больше 600 кошек. Ее стали узнавать на улицах города и прозвали "кошатницей". Но это не тот "титул", который понравится Тове.

"Когда люди называют меня кошатницей, получается, что другие и пальцем не пошевелили, чтобы помочь животным в нужде. Это оскорбляет все человечество!", - считает Това.