Как пилоты самолета-шпиона U2 готовятся к миссии

Если обычный пассажирский самолет летает на высоте 9-10 километров, то для "шпиона" U2 этого недостаточно.

Известный самолет-разведчик выполняет полеты на уровне 21 километра над землей. Такая высота относится уже к стратосфере и сулит серьезные перегрузки для человека.

Из-за нехватки воздуха на большой высоте необходимо надевать скафандр.

Каждый полет длится 8-12 часов. Все это время пилот проводит в маленькой компрессионной камере.

Для таких условий обычная еда не подходит, поэтому пилоты питаются "космической" едой из тюбиков.