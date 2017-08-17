Пять лет приговору Pussy Riot: что теперь говорят в Москве и Лондоне?

Ровно пять лет назад, 17 августа 2012 года, в Москве был вынесен обвинительный приговор участницам панк-группы Pussy Riot за акцию в Храме Христа Спасителя.

Хулиганством были признаны съемки видеоклипа "Богородица, Путина прогони!" Позже сам ролик признали экстремистским материалом.

Надежда Толоконникова и Мария Алехина получили два года колонии. Екатерине Самуцевич реальный срок заменили на условный. Имя четвертой участницы молебна так и не установили.

Акция и приговор Pussy Riot вызвали бурные споры. Кто-то отстаивал право девушек на самовыражение, а также подчеркивал их вклад в русский акционизм и искусство в целом. Кто-то, наоборот, называл участниц группы богохульницами.

Как спустя пять лет изменилось мнение людей о Pussy Riot? И как изменилось за это время российское общество? Мнение жителей Москвы и Лондона смотрите в материале Русской службы Би-би-си.