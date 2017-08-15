ТВ новости: Ким Чен Ын передумал наносить удар по Гуаму

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 15 августа:
- Cеверная Корея придержала ракеты. Ким Чен Ын решил посмотреть, что еще предпримет Америка.
- Отчаянные попытки найти выживших. Число жертв оползня в Сьерра-Леоне растет.
- Исчезнувшие принцы Саудовской Аравии. Правительство страны обвиняют в похищении монарших особ.
- Раздевайся, как Путин. Российские пользователи соцсетей оголяют торс вслед за президентом.