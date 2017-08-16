ТВ новости: Трампу опять досталось за Шарлотсвилль

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 16 августа:

•Новое заявление Трампа обрушило на него волну критики. Президента США снова осуждают за присутствие нацистов в Шарлотсвилле.

•Шииты бегут из Аль-Авамии в Саудовской Аравии после продолжительных столкновений. Би-би-си получила доступ в город.

•Крупнейший авианосец в истории военного флота Великобритании прибыл к месту стоянки. Но сможет ли он возить самолеты?

•Динозавр-Франкенштейн или как разрешить загадку эволюции?