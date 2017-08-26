Красная площадь приглашает. Фестиваль-провал в Москве 1992 года

Правообладатель иллюстрации TASS/Nikolay Malyshev Image caption Оперный тенор Хосе Каррерас во время выступления на фестивале "Красная площадь приглашает"

Лето - сезон музыкальных фестивалей, поэтому мы предлагаем вам послушать передачу из радиоархива Русской службы Би-би-си о первом большом фестивале на Красной площади, который прошел в 1992 году.

25 лет назад на Красной площади был организован грандиозный международный фестиваль искусств.

Фестиваль "Красная площадь приглашает" рекламировался как первое мероприятие такого рода за всю послереволюционную историю Москвы.

Были приглашены артисты и высокопоставленные гости со всего мира.

Патроном фестиваля был тогдашний российский президент Борис Ельцин.

Первый концерт 4 июля транслировался по российскому телевидению для тех, кто не мог позволить себе купить билеты за 200-400 рублей.

Билеты для иностранцев стоили 150 долларов.

Команда еженедельного культурного обозрения "Уэст-Энд" Русской службы Би-би-си съездила в Москву специально, чтобы осветить событие и обсудить его с местными представителями культурной жизни.

Автор и ведущий Зиновий Зиник провел специальный выпуск "Уэст-Энда" из студии Дома Радио в Москве.

Как рассказала одна из гостей передачи Маша Слоним, "первое впечатление было довольно странное. Под дождем сидели несчастные иностранцы, которые заплатили 150 долларов и полтора часа ждали показа мод Юдашкина".

Правообладатель иллюстрации TASS/Nikolay Malyshev Image caption Под дождем сидели несчастные иностранцы, которые заплатили 150 долларов и полтора часа ждали показа мод Юдашкина.

"Доходы от фестиваля, по объяснению его организаторов, пойдут на помощь восстановления разрушенных культурных институтов в России и предполагается, что все расходы окупают спонсоры, западные фирмы", - рассказывал в передаче Зиник.

Но вместо этого случился скандал.

Не все концерты состоялись, а многие из важных иностранных гостей не приехали.

Крупные затраты из городского бюджета оказались неоправданными, и вскоре после фестиваля стали поступать обвинения против организаторов в валютных махинациях с целью личного обогащения.

Описывая для радиослушателей вид преобразованного пространства площади в концертом зале, Зиник пошутил: "перед Василием Блаженным выстроена арена. Две трети площади заняты трибунами для 12 000 зрителей. Установлены гигантские экраны для ретрансляции концерта для тех, кто не может позволить себя дорогих сидящих мест. Это еще и так называемые променадные концерты, то есть с расчетом на 60 000 человек, включая естественно одно лежащее место почетного, немого гостя - Ленина в мавзолее".

Правообладатель иллюстрации TASS/Nikolay Malyshev Image caption "Перед Василием Блаженным выстроена арена. Две трети площади заняты трибунами для 12 000 зрителей"

Когда передавался выпуск "Уэст-Энда", о скандале еще не было известно, и тем не менее из рассказов гостей программы можно уловить дух времени ранних 1990-х: отсутствие контроля, непредсказуемость, экстравагантность и безответственный азарт со стороны официальных лиц.

Гостями в студии московского Дома Радио были московский театральный критик Вадим Гаевский, концептуальный поэт и художник Дмитрий Александрович Пригов, журналист Маша Слоним и культуролог Алексей Медведев.

В программе также прозвучали интервью с оперным тенором Хосе Каррерасом, с корреспонденткой Би-би-си Бриджет Кэндалл, с импрессарио Виктором Хоххаузером и с дирижерами концертов на фестивале Кристофер и Найджел Уоррен-Грином.