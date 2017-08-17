ТВ новости: Новый поток беженцев к берегам Испании

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
Программа вышла в эфир в 16:00 GMT, когда поступали первые сообщения о нападении в Барселоне.
В выпуске за 17 августа:
- Тяжелые дни для испанской береговой охраны. Только за один день в море спасены 600 мигрантов, которые пытались попасть из Африки в Европу.
- Что на самом деле произошло в Шарлоттсвилле. Мы сравнили слова президента США Дональда Трампа с тем, что говорят очевидцы столкновений.
- В ГУЛАГ за обычную шутку. Узница советских лагерей Вера Голубева рассказала о своем аресте и условиях заключения.
- Акция Pussy Riot в храме Христа Спасителя пять лет спустя. Что теперь думают об этом жители Москвы и Лондона?