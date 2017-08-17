ТВ новости: Новый поток беженцев к берегам Испании

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

Программа вышла в эфир в 16:00 GMT, когда поступали первые сообщения о нападении в Барселоне.

В выпуске за 17 августа: