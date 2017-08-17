ТВ новости: Новый поток беженцев к берегам Испании
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ТВ новости: Новый поток беженцев к берегам Испании

  • 17 августа 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

Программа вышла в эфир в 16:00 GMT, когда поступали первые сообщения о нападении в Барселоне.

В выпуске за 17 августа:

  • Тяжелые дни для испанской береговой охраны. Только за один день в море спасены 600 мигрантов, которые пытались попасть из Африки в Европу.
  • Что на самом деле произошло в Шарлоттсвилле. Мы сравнили слова президента США Дональда Трампа с тем, что говорят очевидцы столкновений.
  • В ГУЛАГ за обычную шутку. Узница советских лагерей Вера Голубева рассказала о своем аресте и условиях заключения.
  • Акция Pussy Riot в храме Христа Спасителя пять лет спустя. Что теперь думают об этом жители Москвы и Лондона?

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