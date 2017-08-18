Первые кадры с места нападения в Турку

Полицейские открыли огонь по мужчине, который до этого ударил ножом несколько человек.
Видео не сопровождается комментарием.
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Полицейские открыли огонь по мужчине, который до этого ударил ножом несколько человек.
Видео не сопровождается комментарием.