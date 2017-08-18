Первые кадры с места нападения в Турку
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Первые кадры с места нападения в Турку

  • 18 августа 2017

Полицейские открыли огонь по мужчине, который до этого ударил ножом несколько человек.

Видео не сопровождается комментарием.