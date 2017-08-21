Пять вопросов о солнечном затмении: мифы и правда

В понедельник, 21 августа, в темноту посреди дня погрузятся 12 миллионов человек: полное солнечное затмение увидят жители американских штатов от Орегона до Южной Каролины.

Жители города Карбондейл в штате Иллинойс увидят самое длительное полное затмение - солнце будет закрыто Луной 2 минуты 41 секунду.

Еще 200 млн человек смогут увидеть частичное затмение.

НАСА будет вести прямую трансляцию затмения из нескольких точек: из космоса, с воздуха и с земли.

Влияет ли затмение на человека? И стоит ли ждать природных катаклизмов?

Ответы на главные вопросы о затмении искала Русская служба Би-би-си.