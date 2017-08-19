Что особенного в "великом американском затмении"?

В понедельник, 21 августа, жители США станут свидетелями полного солнечного затмения. Его уже прозвали "великим американским затмением". Что же в нем великого?

На самом деле солнечное затмение - не такая редкая вещь: оно происходит примерно раз в 18 месяцев. Но американцы наблюдали полное затмение Солнца целых 99 лет назад.

Дело в том, что увидеть полное затмение могут только те, кто днем окажется на так называемом "пути тотальности", который тень луны проходит по земной поверхности.

В этом году повезло Соединенным Штатам. "Вас ожидает зрелище невообразимой красоты: Луна полностью блокирует Солнце, дневное время станет глубокими сумерками, и лишь солнечная корона будет мерцать в затемненном небе", — говорится на сайте greatamericaneclipse.com.

В России полного затмения видно не будет. Но его частичную фазу можно будет наблюдать на Чукотке и Камчатке, а также в западной части Европы.