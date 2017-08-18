ТВ-новости: Испания поминает погибших в терактах

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 18 августа:
- В Испании поминают погибших во время двух терактов и ищут подозреваемых. Число жертв выросло до 14 человек.
- Паника, кровь и ужас. Что видели те, кто был на площади Рамбла.
- Автомобиль как инструмент убийства - можно ли предовратить подобные атаки.
- 14 затмений на двоих. Американская пара ездит по миру в погоне за черным солнцем.