ТВ новости: Испания поминает погибших в терактах
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ТВ-новости: Испания поминает погибших в терактах

  • 18 августа 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 18 августа:

  • В Испании поминают погибших во время двух терактов и ищут подозреваемых. Число жертв выросло до 14 человек.
  • Паника, кровь и ужас. Что видели те, кто был на площади Рамбла.
  • Автомобиль как инструмент убийства - можно ли предовратить подобные атаки.
  • 14 затмений на двоих. Американская пара ездит по миру в погоне за черным солнцем.

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