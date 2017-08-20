Сделай сам: проектор для наблюдения за солнечным затмением

В понедельник обитатели Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение.

Полную фазу, которая будет продолжаться около двух с половиной минут, можно будет увидеть с территории США.

Смотреть на Солнце напрямую очень вредно для глаз, для наблюдения обычно используют специальные очки, фильтры или цветное стекло, но и они не смогут полностью обезопасить ваши глаза.

Идеальный вариант - устройство для наблюдения за затмением, так называемый проектор с точечной диафрагмой, который можно сделать в домашних условиях.

Чтобы вам было проще, наши коллеги из BBC Mundo подготовили небольшую инструкцию.