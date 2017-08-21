Очевидцы о резне в Сургуте: "Парень ходил, смотрел странно, а потом огонь пошел."
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Очевидцы о резне в Сургуте: "Парень ходил, смотрел странно, а потом огонь пошел"

  • 21 августа 2017

В центре Сургута 19 августа преступник с ножом напал на прохожих. Он ранил 7 человек, больше половины из них находятся в тяжелом состоянии в больницах.

Нападавшего застрелили при задержании полицейские, сообщили в МВД. Версию теракта в ведомстве не считают основной.

Через пару часов после нападений ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".

Корреспонденты Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко и Елизавета Фохт поговорили с очевидцами случившегося в Сургуте.

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