Очевидцы о резне в Сургуте: "Парень ходил, смотрел странно, а потом огонь пошел."

В центре Сургута 19 августа преступник с ножом напал на прохожих. Он ранил 7 человек, больше половины из них находятся в тяжелом состоянии в больницах.
Нападавшего застрелили при задержании полицейские, сообщили в МВД. Версию теракта в ведомстве не считают основной.
Через пару часов после нападений ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".
Корреспонденты Русской службы Би-би-си Сергей Горяшко и Елизавета Фохт поговорили с очевидцами случившегося в Сургуте.