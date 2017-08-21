Американский эсминец снова столкнулся с торговым судном

Американский эсминец “Джон С. Маккейн” столкнулся с нефтяным танкером возле Сингапура. Это уже второе за лето происшествие с кораблем военно-морского флота США

Столкновение “Джона С. Маккейна” и танкера Alnic MC произошло в Малаккском заливе к востоку от Сингапура. В ВМС США уточнили, что эсминец направлялся в порт после патрулирования в Южно-Китайском море.

Нефтяной танкер Alnic MC примерно в три раза больше, чем американский эсминец. В результате столкновения у “Джона С. Маккейна” сильно повреждена левая часть кормы. Каюты, машинное отделение и рубка связи затоплены.

Пострадали пять американских моряков. Еще десять пропали без вести. В поисково-спасательной операции участвуют американские вертолеты, а также военные корабли Сингапура и Малайзии.

В прошлый раз такое столкновение произошло 16 июня у берегов Японии. Тогда американский эсминец “Фицджеральд” столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal, который шел под флагом Филиппин.

Тогда пропали без вести семь американских военнослужащих. Позже их тела нашли в затопленных отсеках эсминца.