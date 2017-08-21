ТВ-новости: откуда в тихом испанском городке джихадисты?

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 21 августа:
- Испания: мог ли имам спровоцировать бойню? Отец нападавших винит главу местной мечети в радикализации сыновей.
- Пострадавшие при нападении в Сургуте до сих пор в больнице. Наши корреспонденты поговорили с очевидцами субботнего нападения.
- Американский эсминец "Джон С.Маккейн" столкнулся с нефтяным танкером. Происшествие в проливе недалеко от Сингапура.
- Последний удар большого Бена. Знаменитые куранты умолкли на четыре года.