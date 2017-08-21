ТВ-новости: Откуда в маленьком испанском городке джихадисты?
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ТВ-новости: откуда в тихом испанском городке джихадисты?

  • 21 августа 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 21 августа:

  • Испания: мог ли имам спровоцировать бойню? Отец нападавших винит главу местной мечети в радикализации сыновей.
  • Пострадавшие при нападении в Сургуте до сих пор в больнице. Наши корреспонденты поговорили с очевидцами субботнего нападения.
  • Американский эсминец "Джон С.Маккейн" столкнулся с нефтяным танкером. Происшествие в проливе недалеко от Сингапура.
  • Последний удар большого Бена. Знаменитые куранты умолкли на четыре года.

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