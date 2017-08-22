"Там решалы решают": актер "Гоголь-центра" о задержании Серебренникова

Ночью на 22 августа в Санкт-Петербурге задержали режиссера Кирилла Серебренникова. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму 68 млн рублей, виновным он себя не признает.

Никита Кукушкин - актер "Гоголь-центра", которым руководит Кирилл Серебренников, - рассказал о том, как к задержанию отнеслись коллеги режиссера.

На вопрос Русской службы Би-би-си, почему, по мнению Кукушкина, режиссера задержали несмотря на то, что даже Владимир Путин уже пообещал вмешаться, актер ответил: "Я думаю, там решалы решают между собой".

По его словам, работа "Гоголь-центра" продолжается, идут репетиции, а репертуар в ближайшее время меняться не будет. Кроме того, актеры центра планируют прийти к зданию Басманного суда, чтобы поддержать художественного руководителя.