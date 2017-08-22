ТВ-новости: Трамп передумал уходить из Афганистана
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ТВ-новости: Трамп передумал уходить из Афганистана

  • 22 августа 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 22 августа:

  • Дональд Трамп передумал выводить войска из Афганистана. Он объявил, что США останутся там до победного конца.
  • Пожар в центре Ростова-на-Дону. Больше ста домов сгорели, около пятисот человек остались без крова.
  • Карта России, гранитный меч и двуглавый дракон. В Киеве ставят памятники воюющим в Донбассе.
  • "Неловские вопросы" для близнецов.

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