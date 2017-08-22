ТВ-новости: Трамп передумал уходить из Афганистана

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 22 августа:
- Дональд Трамп передумал выводить войска из Афганистана. Он объявил, что США останутся там до победного конца.
- Пожар в центре Ростова-на-Дону. Больше ста домов сгорели, около пятисот человек остались без крова.
- Карта России, гранитный меч и двуглавый дракон. В Киеве ставят памятники воюющим в Донбассе.
- "Неловские вопросы" для близнецов.