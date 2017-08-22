Девушка в ночной сорочке приковала себя к статуе Ленина. Зачем?

22 августа в России отмечают День Флага. В этот день Ксения Сухоруких из Новосибирска решила провести перформанс: приковать себя цепью к памятнику Ленина.

Видео опубликовало новосибирское издание "НГС.Новости". На кадрах видно, что Ксения была одета в ночную сорочку с красными пятнами. На цепи висели четыре картонки - "полиция", "коррупция", "страх" и "цензура".

В интервью изданию "Сиб.фм" Ксения Сухоруких так объяснила свою акцию: "Основная идея показать умирающую Россию: это должно быть молча и с кровью. Ночнушка символизирует спящую Россию. Завязанный рот - это цензура. Цепи - безысходность".

Акция продлилась час. Затем спасатели перерезали цепь, которой была прикована девушка, и вместе с полицией спустили ее с постамента. После того как Ксению осмотрели врачи скорой, ее доставили в отделение полиции.

Ксения Сухоруких живет в Новосибирске и учится на преподавателя английского языка. Как объяснила девушка Русской службе Би-би-си, своим перформансом она хотела обратить внимание общества на внутренние проблемы России.

Это первая акция Ксении. Будут ли новые перформансы - пока непонятно. Девушка говорит, что в ее действиях не было политического подтекста.

"Я не выступала "против" или "за" какие-то политические партии. Я выступала за народ, чтобы они видели, что все всё понимают", - рассказала Ксения Русской службе Би-би-си.

Видео: НГС.НовостиФото: Сиб.фм