Дело Серебренникова: как развивались события

Режиссера Кирилла Серебренникова задержали 21 августа подозрению в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных на проект "Платформа" из бюджета.

На микроавтобусе его доставили из Петербурга в Москву и после допроса и предъявления обвинений поместили в изолятор временного содержания на Петровке, 38.

Проект "Платформа", созданный "Седьмой студией" Кирилла Серебренникова должен был стать своеобразным соединением театра, музыки, танца и визуального искусства.

В 2011 году режиссер рассказывал о нем Дмитрию Медведеву, который тогда был президентом. После встречи правительство в течение трех лет выделяло на этот проект по 70 млн рублей ежегодно из бюджета.

О деталях своего задержания Серебренников рассказал журналистке телеканала "Дождь" и члену Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиевой.