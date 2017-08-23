Мединский, Михалков и Кобзон - об аресте Серебренникова

Во вторник, 22 августа, в Басманном суде Москвы избрали меру пресечения Кириллу Серебренникову. Режиссера оставили под домашним арестом до 19 октября. Его подозревают в крупном мошенничестве.

Возле здания суда собралось много людей, которые пришли поддержать режиссера. Среди них были журналисты Татьяна Лазарева, Леонид Парфенов и Сергей Пархоменко, режиссер Анна Меликян, актер "Гоголь-центра" Никита Кукушкин и многие другие. Как и сам Серебренников, они уверены в невиновности режиссера.

Вечером этого дня в центре "Сколково" прошло выездное заседание коллегии министерства культуры России.

Русская служба Би-би-си узнала, что думают о деле Серебренникова Владимир Мединский, певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, режиссеры Никита Михалков и Алексей Учитель.