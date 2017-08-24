Кто мог устроить пожар в Ростове?

После пожара в Ростове-на-Дону прошло три дня, и, кажется, для жителей города осталась одна версия случившегося - поджог.

Рузанна Багдасарян рассказывает, что ее дом горел дважды. Первый раз - 7 августа. Тогда, по ее словам, в районе началась серия маленьких пожаров. После "большого пожара" 21 августа от дома Рузанны не осталось почти ничего.

Женщина утверждает, что незадолго до первого происшествия к ней приходила "риелтор" из компании "Меркурий-2000". По словам Рузанны, она предложила выкупить ее участок за 7,2 миллиона рублей. Рузанна отказалась.

Багдасарян рассказала, что ее соседи тоже получали подобные предложения. По словам Рузанны, на отказ "риелторы" отвечали: "Вас лучше сжечь, чем вам заплатить".

Агентству РИА Новости в "Меркурии-2000" заявили, что компания не связана с какими-либо "черными риелторами".

В четверг, 24 августа, корреспонденты Русской службы Би-би-си не застали никого из руководства в офисе "Меркурия-2000". По телефону ответила женщина, отказавшаяся представиться. Она пояснила: "Мне сказали, что если кто будет звонить - отвечать, что идет расследование, пожалуйста, не беспокойте нас".

Другой сотрудник компании рассказал Русской службе Би-би-си, что накануне в офисе прошли следственные действия, а руководителя "Меркурия-2000" вызвали для дачи показаний.

"Там все нормально, все вопросы решены положительно", - так представитель компании прокомментировал итог следственных действий.