"Здесь был мой дом": рассказ женщины, которая пережила пожар в Ростове

Масштабный пожар в Ростове-на-Дону разрушил более 80 жилых домов. И дом Лилии Медведевой - один из них.

Русская служба Би-би-си публикует рассказ Лилии.

"Здесь начинался мой дом. Вон даже от новой кухни что-то осталось.

Мы жили совершенно спокойно, радовались, что закончили ремонт. Начали покупать чайники, новую посуду… Да, тесно. Но в тесноте, да не в обиде. Мы знали, что это наш дом. Я хочу домой.

Столько сил в него было вложено… Я всегда на двух работах, я детей не видела. Только чтобы хватало денег мне детей поднять и дом содержать, чтобы он не развалился, чтобы нам было, где жить.

21 августа я была на работе. Где-то в районе часа я от сотрудницы узнала, что весь наш район горит. До брата я не могла дозвониться, потом дозвонилась до отца. Он сказал, что они пытаются потушить, но воду отключили. Как рассказывал потом брат, пожарные приехали через полтора часа. Когда они начали тушить, спасть уже было абсолютно нечего.

У меня спросили, есть ли у нас. где ночевать. А это у нас единственное жилье, нам негде ночевать. Нас определили в пятую школу, где мы сейчас и находимся.

Отношение людей, которые там находятся, замечательное. Никаких претензий. Всегда готовы помочь, всегда выслушивают. Все нормально, замечательно. Большое им спасибо, конечно. Разные люди приходили, со всеми доброжелательно разговаривали.

У моего отца сгорел паспорт, как и у нашего соседа. Нас пригласили, чтобы их сфотографировали, и вчера они уже получили денежки. С другими документами, конечно, пока нет такой скорости.

Первая сумма была 20 тысяч рублей на члена семьи, и все ее получили. Вторую сумму выплатили сегодня - 30 тысяч рублей, также всем членам семьи. Что будет дальше будет, я не знаю. Пока я собираю деньги, потому что вопрос с жильем у меня стоит остро. Мне некуда идти.

Мне очень хочется землю, дом, где будут рядом мои дети. Где будет беседка на улице, где мы будем пить чай и собираться. У нас семья большая. Мы хотели брать ипотеку, чтобы купить дачу и там своими силами строиться.

Теперь я ничего не знаю даже".

Материал Олега Болдырева и Ольги Просвировой.