Неизвестная жизнь Чарли Чаплина: каким его запомнил сын?

Чарли Чаплин - знаменитый актер, композитор, сценарист, режиссер... Список можно продолжать долго. Но каким он был отцом?

Юджин Чаплин - пятый ребенок Чарли и его жены Уны. Он прекрасно помнит то время, когда в пятидесятых в США начались гонения на либералов. Именно тогда Чаплина обвинили в поддержке коммунистов, и их семья переехала в Швейцарию.

"Для отца это стало ударом", - рассказывает Юджин Чаплин. - Он сказал, что если к нему так относятся, он не вернется [в США]".

Тогда, в 1952 году, Чарли Чаплину было уже 62 года. В Швейцарии он перестал снимать так много фильмов, как раньше. У него началась спокойная жизнь; именно такую жизнь, по словам Юджина, Чаплин всегда и хотел.

Юджин рассказывает, что их семья жила будто в пузыре. По его словам, Чарли и Уна были по-настоящему влюблены друг в друга.

Дома его отец всегда был весел, но строг. Например, он очень внимательно относился к учебе своих детей и их поведению дома. Во время ужина детям не позволялось без разрешения выходить из-за стола. Даже чтобы посетить уборную, детям нужно было дождаться своей очереди и спросить родителей.

Двадцать лет спустя, в 1972 году состоялось долгожданное возвращение семьи в Америку.

Чарли Чаплина пригласили для вручения почетной номинации "Оскара" за "бесценный вклад в то, что в этом веке кинематограф стал искусством".