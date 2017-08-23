ТВ-новости: в суде над Серебренниковым

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 23 августа:
- Режиссера Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест. Его обвиняют в крупном мошенничестве.
- Столкновения в Аризоне на фоне новых заявлений Трампа. Полиции пришлось применть слезоточивый газ.
- Жизнь после освобождения. Специальный репортаж Би-би-си из Бенгази.
- Популярность Букли из Гарри Поттера беспокоит Индонезию. Теперь там ловят больше диких сов.