ТВ-новости: Суд над Серебренниковым
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ТВ-новости: в суде над Серебренниковым

  • 23 августа 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 23 августа:

  • Режиссера Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест. Его обвиняют в крупном мошенничестве.
  • Столкновения в Аризоне на фоне новых заявлений Трампа. Полиции пришлось применть слезоточивый газ.
  • Жизнь после освобождения. Специальный репортаж Би-би-си из Бенгази.
  • Популярность Букли из Гарри Поттера беспокоит Индонезию. Теперь там ловят больше диких сов.

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