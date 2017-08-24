ТВ-новости: Пентагон обвиняет Россию в агрессии

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 24 августа:
- Министр обороны США на параде в Киеве в честь Дня независимости. Пентагон обвиняет Россию в агрессии и думает о поставках оружия Украине.
- Утечка документов ООН о войне в Йемене - жертвами конфликта все чаще становятся дети. Репортаж Би-би-си с территории, контролируемой повстанцами.
- С топором против ЕС. Прекратит ли Польша вырубать Беловежскую пущу?
- Лав-стори с особенностями. Или обычная жизнь с синдромом Дауна.