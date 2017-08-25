"Узник Болотной" Иван Непомнящих: "Незаконным приказам подчиняться не буду, можете избить"
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"Узник Болотной" Иван Непомнящих: "Из-за чего мне злиться, если я прав?"

  • 25 августа 2017

Иван Непомнящих, бывший инженер оборонного предприятия, осужденный по "болотному делу", вышел на свободу из ярославской колонии. В декабре 2015 года суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в насилии к сотрудникам полиции.

По мнению следствия, во время акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года Непомнящих воспрепятствовал задержанию "агрессивно настроенных граждан" и несколько раз ударил руками и зонтом двоих полицейских.

Непомнящих своей вины не признал; уже будучи в колонии, он неоднократно жаловался, что его избивали сотрудники тюремной администрации.

ФСИН отрицала избиение осужденного.

С Иваном Непомнящих беседовала корреспондент Русской службы Би-би-си Оксана Чиж.

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