"Узник Болотной" Иван Непомнящих: "Из-за чего мне злиться, если я прав?"

Иван Непомнящих, бывший инженер оборонного предприятия, осужденный по "болотному делу", вышел на свободу из ярославской колонии. В декабре 2015 года суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы по обвинению в насилии к сотрудникам полиции.

По мнению следствия, во время акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года Непомнящих воспрепятствовал задержанию "агрессивно настроенных граждан" и несколько раз ударил руками и зонтом двоих полицейских.

Непомнящих своей вины не признал; уже будучи в колонии, он неоднократно жаловался, что его избивали сотрудники тюремной администрации.

ФСИН отрицала избиение осужденного.

С Иваном Непомнящих беседовала корреспондент Русской службы Би-би-си Оксана Чиж.