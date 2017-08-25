ТВ-новости: кто проглядел теракт в Испании?

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 25 августа:
- Неделю спустя после теракта в Испании: Мадрид и Каталония ищут виноватых.
- Кто поджог Ростов-на-Дону? Наши корреспонденты поговорили с жителями города.
- Новые христиане Европы. Иранские мигранты в Нидерландах меняют религию.
- Что расскажут нарвалы? Ученые изучают загадочных млекопитающих, чтобы предказать будущее после изменения климата.