ТВ-новости: Кто проглядел теракт в Испании?
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ТВ-новости: кто проглядел теракт в Испании?

  • 25 августа 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 25 августа:

  • Неделю спустя после теракта в Испании: Мадрид и Каталония ищут виноватых.
  • Кто поджог Ростов-на-Дону? Наши корреспонденты поговорили с жителями города.
  • Новые христиане Европы. Иранские мигранты в Нидерландах меняют религию.
  • Что расскажут нарвалы? Ученые изучают загадочных млекопитающих, чтобы предказать будущее после изменения климата.