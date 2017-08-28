Человек, пробивший "железный занавес": как Нуреев бежал из СССР

16 июня 1961 года труппа Кировского (Мариинского) театра в Ленинграде прилетела в Париж, чтобы оттуда отправиться на гастроли в Лондоне. Среди них был и знаменитый Рудольф Нуреев - звезда советского балета.

Тогда Нуреев еще не знал: советские власти решили не рисковать и в последний момент отправить танцовщика назад, в Россию. Но вместо того чтобы сесть на обратный рейс, Нуреев перепрыгнул через ограждение и попросил руководство парижского аэропорта предоставить ему убежище во Франции.

Международный импресарио, промоутер Нуреева Виктор Хоххаузер рассказывает: "Думаю, роль сыграли его натура, характер, необузданный темперамент: его заставили лететь в Россию, когда он так ждал поездки в Лондон". По его словам, танцовщику была совершенно не интересна политика, его волновали искусство и собственная слава.

Виктор Хоххаузер - человек, который организовал те самые гастроли балетной труппы театра имени Кирова в Лондоне. Благодаря ему Рудольф Нуреев получил возможность пробить "железный занавес". О том, каким он запомнил звезду мирового балета, Хоххаузер рассказал в интервью Би-би-си.