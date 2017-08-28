ТВ-новости: затонувший Хьюстон
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ТВ-новости: затонувший Хьюстон

  • 28 августа 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 28 августа:

  • Затонувший Хьюстон. Тысячи людей эвакуированы после самого мощного урагана в истории Техаса, но дожди продолжаются.
  • Австрия возобновляет досмотр товарных поездов. Все больше нелегалов пытаются проникнуть в страну под железнодорожными вагонами.
  • Трансгендер из Египта сыграл сам себя на Эдинбургском театральном фестивале. Он рассказал нам о своей жизни в Шотландии.
  • Не мирное наследие Лондона. Как войны помогли британской столице обрести новые заборы, дорожные столбы и автомобили.

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