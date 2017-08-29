ТВ-новости: последствия разрушительного урагана "Харви"

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 29 августа:
- Беспрецедентная угроза безопасности. Как мир отреагировал на запуск КНДР ракеты, которая пролетела над Японией.
- Когда прорвет плотину. Вода достигла критического уровня в дамбе у Хьюстона, в самом городе тысячи людей эвакуированы, синоптики предупреждают, что ситуация в ближайшие дни будет только ухудшаться.
- 45 вариаций щелкающих согласных. Как в Африке пытаются спасти вымирающие языки.
- Краснодарское авиационное училище в России впервые начало принимать девушек. Мы спросили трех женщин-пилотов, трудно ли им в авиации.