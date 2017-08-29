ТВ-новости: последствия разрушительного урагана "Харви"
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ТВ-новости: последствия разрушительного урагана "Харви"

  • 29 августа 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 29 августа:

  • Беспрецедентная угроза безопасности. Как мир отреагировал на запуск КНДР ракеты, которая пролетела над Японией.
  • Когда прорвет плотину. Вода достигла критического уровня в дамбе у Хьюстона, в самом городе тысячи людей эвакуированы, синоптики предупреждают, что ситуация в ближайшие дни будет только ухудшаться.
  • 45 вариаций щелкающих согласных. Как в Африке пытаются спасти вымирающие языки.
  • Краснодарское авиационное училище в России впервые начало принимать девушек. Мы спросили трех женщин-пилотов, трудно ли им в авиации.