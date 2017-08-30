ТВ-новости: ракета КНДР возмутила ООН

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 30 августа:
- Совет безопасности ООН провел чрезвычайное заседание и призвал КНДР свернуть ядерную программу.
- Ураган "Харви" перекинулся на Луизиану. Техас подсчитывает убытки и помогает десяткам тысяч пострадавших.
- Будет ли четвертый срок? Германия готовится к выборам, на которых, по прогнозам, снова победит партия Ангелы Меркель.
- Последние дни "Кассини". Двадцать лет аппарат собирал данные о Сатурне; ученые ждут новых открытий.