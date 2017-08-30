ТВ-новости: возмутительный запуск ракеты КНДР
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ТВ-новости: ракета КНДР возмутила ООН

  • 30 августа 2017

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 30 августа:

  • Совет безопасности ООН провел чрезвычайное заседание и призвал КНДР свернуть ядерную программу.
  • Ураган "Харви" перекинулся на Луизиану. Техас подсчитывает убытки и помогает десяткам тысяч пострадавших.
  • Будет ли четвертый срок? Германия готовится к выборам, на которых, по прогнозам, снова победит партия Ангелы Меркель.
  • Последние дни "Кассини". Двадцать лет аппарат собирал данные о Сатурне; ученые ждут новых открытий.