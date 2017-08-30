4 тысячи обедов в день: в центре помощи возле Хьюстона

После удара урагана "Харви" около 30 000 человек были эвакуированы из Хьюстона, самого крупного города в Техасе.

Пострадавших привозят в спасательные центры, где их обеспечивают одеждой, едой и временным убежищем.

Самый крупный из таких центров, а вместе с ним и склад продовольствия, расположен в соседнем с Хьюстоном городе Сан-Антонио. Тысячи техасцев приезжают туда, чтобы привезти предметы первой необходимости и помочь приготовить обеды для пострадавших.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Наталка Писня поговорила с волонтерами и узнала, как устроена работа центра.