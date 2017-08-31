Бизнесмен из Техаса проехал 300 км, чтобы помочь Хьюстону

Майк Снайдер из соседнего с Хьюстоном Сан-Антонио владеет производством бронежилетов для армии США. В прошлом Майк был моряком, а теперь присоединился к "Техасскому флоту" (Texas Navy) - сообществу добровольцев, которые помогают жертвам урагана "Харви".

Майк добирался до Хьюстона по закрытым из-за наводнения трассам. Путь в 300 километров занял у него несколько часов.

После этого Снайдер всего за одну ночь сделал около ста выездов. Это помогло вывезти из затопленной зоны больше 20 семей и полсотни домашних питомцев.

Майк работает вместе с другими волонтерами "Техасского флота". На собственных лодках, внедорожниках и грузовиках они помогают эвакуировать людей.

"Смотреть на последствия наводнения, на разрушения и беспомощность людей... Все это довольно тяжело дается, - рассказывает Майк. - Но когда все собираются вместе, чтобы помочь другим, это здорово".

Майк Снайдер рассказал, что в 2005 году он участвовал в ликвидации последствий урагана "Катрина" в Луизиане.

Так что он знает, с чем имеет дело. Он считает, что по силе разрушений "Харви" вполне может приблизиться к "Катрине".