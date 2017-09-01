Россиянка из Хьюстона - о последствиях наводнения

Юлия Борисова живет в Техасе уже больше пяти лет, и для нее в наводнении нет ничего удивительного.

По ее словам, потопы и ураганы в этом регионе - обычное дело, учитывая близость к океану. "Я не была удивлена. Но тогда я не понимала, насколько все серьезно", - рассказывает Юлия.

Девушка ненадолго уезжала в Россию и вернулась домой в Хьюстон всего за пару дней до наводнения. К счастью, дом Борисовых расположен на возвышенности и потому не был затоплен.

По словам Юлии, больше всего они боялись не потопа, а мародеров, которые решили воспользоваться последствиями урагана.

Юлия рассказывает, что во время катастрофы жители города объединились и помогали друг другу. "Все, неважно какой национальности, писали [в "Фейсбуке"], что их дом открыт", - говорит Юлия.

В их доме также приютили девушку, которая из-за урагана лишилась крова и была вынуждена ночевать в гараже.

"Это то чувство, когда при катастрофе все люди собираются вместе. Неважно, какой ты национальности и на каком языке говоришь", - считает Юлия.

Материал Наталки Писни.