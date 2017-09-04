Кто такие рохинджа, которых хочет защитить Рамзан Кадыров?

Мусульмане в Москве и Грозном протестуют против геноцида в Мьянме. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал выходить на митинги против притеснения мусульман в этой стране. Что там происходит?

Большинство населения Мьянмы - буддисты, однако в штате Ракхайн на западе страны живет около миллиона человек из народа рохинджа, большинство из них исповедует ислам. Конфликт между мусульманами и буддистами начался с момента обретения Мьянмой независимости в 1948 году.

В 2012 году этнический конфликт снова обострился. Тогда свои дома покинули более 100 тысяч мусульман-рохинджа. Спустя четыре года в конфликте стала официально принимать участие армия Мьянмы.

Поводом для столкновений стали нападения рохинджа на полицейские посты. В последний раз в конце августа вооруженная группировка "Армия спасения Аракан рохинджа" напала на 30 военных объектов и полицейских участков. Государство ответило "акцией возмездия", в результате которой погибли не менее 400 мусульман-рохинджа.

Власти Мьянмы отрицают этнические чистки в штате Ракхайн, а членов "армии спасения Аракан рохинджа" считают террористами. Арестованы сотни человек, в том числе 82-летний мужчина и 13-летний подросток. Правительство утверждает, что убитые мусульмане - "повстанцы", а среди мирного населения штата погибли только 17 человек.

Тем не менее, мирные рохинджа продолжают бежать в Бангладеш и другие соседние государства. Они обвиняют правительство и солдат Мьянмы в этнических преследованиях. "Буддисты стреляют в нас, сжигают дома. Они застрелили моего мужа", - рассказала Би-би-си одна из мусульманок-рохинджа.

По данным Организации объединенных наций, за неделю из Мьянмы бежали по меньшей мере 58 тыс. человек и это число продолжает расти. ООН призывает к урегулированию конфликта в Мьянме. В марте 2017 года было решено создать комиссию, которая бы установила настоящее положение рохинджа. Однако власти Мьянмы отказались пускать правозащитников в страну.

После нападения 25 августа МИД России выпустил заявление, в котором поддержал действия правительства Мьянмы, направленные на "нормализацию обстановки" в регионе.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов пойти против официальной позиции Москвы по этому вопросу. "Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления - я против позиции России. Потому что у меня свое видение, своя позиция", - сказал Кадыров в видеозаписи, опубликованной в его "Инстаграме". Впоследствии видео было удалено, однако запись сохранилась на YouTube.

После слов Кадырова в воскресенье, 3 сентября, в Москве у посольства Мьянмы прошел несогласованный митинг мусульман. В толпе скандировали: «Буддисты — террористы», - и обещали вмешаться в вооруженный конфликт в Мьянме.

После этого в российском МИД заявили, что Москва "внимательно следит" за ситуацией в Мьянме, и призывают стороны конфликта вернуться к налаживанию диалога.

В понедельник, 4 сентября, в Грозном прошла массовая акция против притеснения мусульман в Мьянме. По сообщениям организаторов, в митинге приняли участие больше миллиона человек.